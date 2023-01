Dentro de todos los nominados a los Premios Óscar este año, un nombre sobresale para los fans del MCU. Justamente como ya se esperaba, Angela Bassett recibió una nominación en la categoría de Actriz de Soporte por su papel como Queen Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever. Este es el primer reconocimiento de este tipo para una película de Marvel en esta ceremonia.

A lo largo de los años, las películas del MCU han recibido nominaciones en categorías como Efectos Visuales y Diseño de Producción. Sin embargo, esta es la primera vez que la actuación en estas cintas es reconocida por la Academia. Esto es algo que ya se esperaba, ya que la actriz recibió el Globo de Oro hace un par de semanas por este papel, y también obtuvo una nomiación por parte de los BAFTA.

Congratulations to Angela Bassett for her Academy Award nomination for Best Supporting Actress for @MarvelStudios’ Black Panther: #WakandaForever! pic.twitter.com/AjWZdE3vfp — Disney (@Disney) January 24, 2023

Junto a Bassett, en la sección de Actriz de Soporte también encontramos a Hong Chau por The Whale, Kerry Condon en The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All at Once, y Stephanie Hsu en Everything Everywhere All at Once. Si bien tiene bastante competencia, es muy probable que Black Panther: Wakanda Forever se lleve a casa esta estatuilla.

Esta no fue la única nominación de Black Panther: Wakanda Forever, ya que también Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, y Mejores Efectos Visuales. Solo nos queda esperar al 12 de marzo de 2023 para saber si la cinta del MCU logra obtener alguno de estos premios. En temas relacionados, puedes conocer a todos los nominados aquí.

Nota del Editor:

Aunque mi selección es Stephanie Hsu por Everything Everywhere All at Once, tampoco puedo negar que Angela Bassett hizo un buen trabajo en este papel, y fue la responsable de elevar sustancialmente esta experiencia con su actuación que sí merece ser reconocida.

Vía: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas