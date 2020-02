Mark Hamill le dará vida a Skeletor en la nueva serie de He-Man

En la actualidad, casi todas las caricaturas de los 80’s han obtenido un reboot. De esta forma logran capturar tanto a un público joven como viejo. Sin embargo, Masters of the Universe: Revelation planea continuar exactamente donde terminó la vieja serie animada de He-Man, y por fin conocemos quienes serán los actores de voz en este proyecto.

Entre el inmenso catálogo de talentosos actores voz, destaca Mark Hamill, así es, Luke Skywalker, como el icónico antagonista: Skeletor. Hamill no es ajeno al mundo animado, ya que ha participado en varios proyectos, siendo su rol más famoso el de Joker en la serie animada de Batman. A continuación la lista completa:

-Mark Hamill como Skeletor

-Lena Headey como Evil-Lyn

-Chris Wood como Príncipe Adam / He-Man

-Sarah Michelle Gellar como Teela

-Liam Cunningham como hombre de armas

-Stephen Root como Cringer

-Diedrich Bader como King Randor / Trap Jaw

-Griffin Newman como Orko

-Tiffany Smith como Andra

-Henry Rollins como Tri-Klops

-Alan Oppenheimer (Skeletor original) como Moss Man

-Susan Eisenberg como Hechicera

-Alicia Silverstone como Queen Marlena

-Justin Long como Roboto

-Jason Mewes como Stinkor

-Phil LaMarr como He-Ro

-Tony Todd como Scare Glow

-Cree Summer como Sacerdotisa

-Kevin Michael Richardson como Hombre Bestia

-Kevin Conroy como Mer-Man

-Harley Quinn Smith como Ileena

Masters of the Universe: Revelation llegará a Netflix en el futuro, aún no hay una fecha de estreno concreta. De igual forma, el servicio de streaming ha mencionado que esta serie está “basada en He-Man, Skeletor, Teela y los otros personajes clásicos de la franquicia Masters of the Universe”. La caricatura se centrará en las historias sin resolver de los personajes icónicos, retomando donde lo dejaron hace décadas.

En temas relacionados, Overwatch y Diablo podrían tener una serie animada para el servicio de streaming en cuestión. De igual forma, puedes conocer a todos los ganadores de los premios Crunchyroll Anime 2020 aquí.

Vía: IGN