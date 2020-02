Epic Games Store te regalará Assassin’s Creed Syndicate

La semana pasada, Epic Games reveló que estarían regalando Faeria como parte de su alineación semanal de juegos gratuitos, pero al parecer se estaban guardando su más grande sorpresa para ahora. De acuerdo con un listado de la Epic Games Store, Assassin’s Creed Syndicate también será regalado a sus usuarios como parte de la misma rotación.

Assassin’s Creed Syndicate debutó en 2015 para PS4, Xbox One y PC. El juego fue bien recibido por parte de la crítica, y cuenta la historia de dos gemelos asesinos de Londres durante la época Victoriana. En la Epic Games Store aparecen dos versiones del título, la estándar y la Gold. Hasta el momento, no sabemos exactamente cuál de las dos podrás conseguir sin gastar un centavo. La edición Gold incluye la expansión de la historia Jack the Ripper, y si quieres saber qué calificación le dimos aquí en Atomix, consulta nuestra reseña escrita.

Fuente: Epic Games Store