Maria Hill se suma a la serie de Secret Invasion

Una de las producciones más esperadas del MCU es Secret Invasion. Si bien por el momento no se ha confirmado el regreso de alguno de los principales héroes de Marvel, la serie contará con el talento de Samuel L. Jackson una vez más como Nick Fury. Sin embargo, este no será el único personaje de S.H.I.E.L.D., ya que Cobie Smulders retomará una vez más el papel de Maria Hill para esta producción.

De acuerdo con Deadline, Cobie Smulders regresará al MCU en la serie de Secret Invasion para Disney+. Lamentablemente, esa es toda la información disponible por el momento. Actualmente se desconoce qué tan importante será su papel, o si tendrá el mismo tiempo en pantalla que Jackson. La última vez que vimos a este personaje fue en Spider-Man: Far From Home de 2019.

Técnicamente, la Maria Hill que apareció en Far From Home no era la realmente ella, ya que una Skrull se encargó de tomar su identidad. De igual forma, la última vez que vimos a esta raza fue al final de WandaVision. Considerando que Secret Invasion llegará a Disney+ en algún punto de 2022, es probable que en los próximos meses se proporcione más información relacionada con esta producción.

En los cómics, Secret Invasion fue un evento en donde se descubrió que los Skrulls habían tomado la personalidad de varios héroes de la Tierra. Sin embargo, en el MCU, esta raza es representada de una forma más amigable, por lo que probablemente veamos una serie de cambios sustanciales a esta narrativa.

Nota del Editor:

Secret Invasion tiene el potencial de ser tan importante como lo fue LOKI. La posibilidad de ver a los Skrulls como villanos no solo ofrecerá una recontextualización de los eventos del MCU, sino que proporciona el espacio suficiente para que algunos personajes clásicos regresen, pero solo que no de la forma que muchos esperan.

