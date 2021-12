Se filtra la primera imagen de Kang en el MCU

Si bien la atención del público actualmente está enfocada en Spider-Man: No Way Home, el MCU sigue en marcha. De esta forma, una de las cintas más esperadas es Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cual introducirá formalmente a Kang the Conqueror, uno de los villanos más temibles de Marvel. Ahora, gracias a una filtración, ya tenemos el primer vistazo a este personaje.

Recientemente, un miembro del equipo de dobles de acción, compartió una imagen en su cuenta de Twitter. Aquí se puede ver una playera en donde es posible apreciar el casco de Ant-Man prácticamente destruido. Sin embargo, aquí también es en donde por fin tenemos el primer vistazo a Kang en su estilo tradicional de los cómics.

Recordemos que una variante de este personaje, conocida como He Who Remains, apareció en el último capítulo de LOKI, interpretado por Jonathan Majors, quien también tendrá un papel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania como Kang. Si bien este no es el primer vistazo que muchos esperaban, considerando que esta película se estrenará hasta julio de 2023, aún falta bastante tiempo antes de que Marvel proporcione una buena mirada al villano.

Esperemos que el siguiente año tengamos más información sobre Kang, algo que seguramente sucederá considerando que una segunda temporada de LOKI ya está en marcha. En temas relacionados, estas son todas las pistas que apuntan a la existencia del Spider-Verse en No Way Home. De igual forma, la nueva película de Spider-Man es todo un éxito en pre-ventas.

Nota del Editor:

Kang es uno de los villanos más temibles de Marvel, y es agradable ver que por fin el MCU tendrá su propia versión de este personaje. Sin embargo, si este antagonista sigue el mismo camino de Thanos, seguramente tendremos que esperar muchos años antes de ver un enfrentamiento contra los Avengers.

Vía: CBR