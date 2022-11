Durante el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp se reveló que el actor ya no tenía intención de interpretar una vez más a Jack Sparrow. De esta forma, se había mencionado que Disney tenía planes de hacer un reboot protagonizado de Piratas del Caribe con Margot Robbie en el papel principal. Sin embargo, tal parece que este proyecto ha sido cancelado.

En una reciente plática con Vanity Fair, Robbie reveló que ya tenían una idea clara para una nueva película de Piratas del Caribe, pero, al final del día, el proyecto fue cancelado por Disney sin alguna explicación clara. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo en su momento con la idea de tener una historia protagonizada por mujeres. No estaba totalmente dirigida por mujeres, sino que ofrecía un tipo diferente de historia que pensábamos que habría estado muy bien, pero supongo que [en Disney] no quieren hacerlo”.

Christina Hodson, quien trabajó en Birds of Prey y Batgirl, estaba a cargo de este proyecto. Sin embargo, tal parece que Disney no tiene alguna intención de revivir esta serie y, considerado que Johnny Depp no tiene la intención de retomar el papel protagónico, parece que tendremos que esperar un par de años antes de volver a ver al Perla Negra en el mar. En temas relacionados, Johnny Depp vuelve a interpretar a Jack Sparrow para una ocasión especial.

Nota del Editor:

La serie de Piratas del Caribe, o al menos las primeras tres, aún son recordadas con cariño por muchas personas. Sin embargo, las últimas entregas no fueron recibidas de una forma positiva. Lástima por el reboot, es algo que me hubiera gustado ver en los cines.

Vía: Vanity Fair