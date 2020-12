Los fans atacan a Nintendo por prohibir la venta de los Joy-Con homenajeando a Etika

Como recordarán, a mediados del año pasado, el youtuber conocido como Etika falleció. La comunidad decidió honorar su nombre con una serie de tributos, entre estos, unos Joy-Con modificados, conocidos como Etikon. Captain Alex, otro creador de contenido, decidió poner a la venta estos productos, y donar el dinero recaudado a la JED Foundation, institución de salud mental y prevención del suicidio. Esta decisión fue bien recibida por casi todos, menos Nintendo.

Recientemente se dio a conocer que Captain Alex recibió una advertencia de cese y desista por parte de Nintendo, esto en respuesta por la venta de los Etikon. Es importante mencionar que Alex es dueño de Etsy, una tienda encargada de vender controles personalizables. De esta forma, la orden de la Gran N no está dirigida directamente a los Joy-Con de Etika, sino a todos los productos que forman parte de su catálogo. Esto fue lo que comentó:

Can anyone confirm if the above is actually true? I’d hate to see a trend where people are false claiming Nintendo C&D’s. Especially if it involves using Etika’a name. pic.twitter.com/7R1w4lUG57

— Omni ☕️ (@InfernoOmni) December 7, 2020