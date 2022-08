Los creadores de Just Cause podrían haber hecho un juego de Iron Man

Desde que el UCM comenzó sus cimientos en el año 2008, algunos videojuegos basados en las películas fueron saliendo de forma periódica, mismos que tuvieron el éxito que se esperaba. Y ahora, una gran desarrolladora como lo es Avalanche Studios, reveló hace poco que ellos estaban trabajando en un título bastante ambicioso dedicado a un personaje.

En una entrevista con MinnMax, el cofundador del estudio Christofer Sundberg, dijo que un juego de Iron Man estuvo en desarrollo durante un par de años antes de que finalmente se cancelara en 2012. Se confirma que iba a ser una adaptación de mundo abierto, con una avatar que volaría prácticamente hacia cualquier zona del mapa, también se habló de mecánicas de combate.

In this clip from MinnMax's interview, Avalanche Studios co-founder Christofer Sundberg reveals for the first time that the creators of Just Cause were working on an open-world Iron Man game before Disney and Marvel canceled the game around 2012. https://t.co/Ups3MrWmE4 pic.twitter.com/ODeya496uE

