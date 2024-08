Los campeones de Pokémon World Championships 2024

Este fin de semana se celebraron los Pokémon World Championships 2024, competencia en la que los mejores jugadores se han reunido en Honolulu, Hawái, para ganarse un trofeo que da a conocer su dedicación en los diferentes juegos de la franquicia, ya sea desde los videojuegos hasta el TCG. Fue un fin de semana muy intenso, pero todo tenía que terminar y las competencias oficialmente acabaron para dar paso hacia el siguiente año en Anaheim, California.

Aquí te decimos qué jugadores se llevaron las victorias en el evento:

Ganadores: Fennel

Ganador: Yekai0904

🎊 ATTENTION TRAINERS 🎊 Yekai0904 is officially your #PokemonGO 2024 World Champion! 🏆 #PokemonWorlds pic.twitter.com/j8hgapV6WM

Ganador Junior: Sakuya Ota

Sakuya is your #PokemonTCG Junior Division World Champion! 🏆 #PokemonWorlds pic.twitter.com/R9L73TyTxF

Ganador Senior: Evan Pavelski

Evan is your #PokemonTCG Senior Division World Champion! 🏆 #PokemonWorlds pic.twitter.com/c17E3s9zt4

Ganador Masters: Fernando Cifuentes

Congratulations to Fernando Cifuentes for becoming your #PokemonTCG Masters Division World Champion! #PokemonWorlds pic.twitter.com/4mXgnNlsG7

— Pokémon TCG (@PokemonTCG) August 19, 2024