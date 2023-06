Llevan Tears of the Kingdom al PlayStation Vita

Después de que Windows 10 se ejecutara en el PS4 hace unas horas, ahora tenemos a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ejecutándose en el PS Vita. El usuario oriorioriorioriori en Reddit ha estado mostrando el último juego de Nintendo “ejecutándose” en el PS Vita. Esto se logra ejecutando el juego en el emulador de PC Yuzu y transmitiéndolo al Vita a través del sistema de transmisión Moonlight. En otras palabras, el juego no se está ejecutando técnicamente en el PS Vita, sino que se transmite a él, pero el resultado parece ser muy jugable, a pesar de cierto retraso perceptible.

Moonlight es una implementación de código abierto del protocolo Gamestream. En palabras más sencillas, es una herramienta que te permite transmitir contenido desde tu PC a cualquier dispositivo que tenga instalado un cliente compatible.

En tu PC de juego tienes el servidor de transmisión. Originalmente, esto era exclusivo de las tarjetas gráficas NVidia e incluido en GeForce Experience, pero ahora la opción más recomendada es usar la herramienta de código abierto Sunshine, que también tiene la ventaja de ser compatible no solo con tarjetas NVidia, sino también con AMD e Intel. (Nota: Sunshine es especialmente relevante ahora, ya que NVidia ha descontinuado el servicio oficial de GameStream en 2023).

En tu cliente de visualización (en este caso, el PS Vita) tienes el propio Moonlight, que recibirá la transmisión y te permitirá controlar el PC de forma remota. Hay clientes para una variedad de dispositivos, incluido, por supuesto, el Vita, pero también el FireTV, Android, iOS y el propio Switch (¡técnicamente podrías transmitir Zelda desde Yuzu a tu Nintendo Switch!).

En conjunto, esto te permite transmitir cualquier contenido desde tu PC con Windows a otro dispositivo, utilizándolo para controlar el PC de forma remota (es decir, jugar). Moonlight ha estado disponible en el PS Vita durante más de 5 años, por lo que no hay nada revolucionario involucrado aquí, excepto por el interesante aspecto de ejecutar el juego insignia del Switch en una consola de Sony, por supuesto.

El usuario oriorioriorioriori está mostrando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ejecutándose en el emulador Yuzu y luego transmitiendo el resultado a su PS Vita. Aunque está utilizando el servidor de transmisión oficial de NVidia, la gente ha recomendado que use Sunshine en su lugar, lo que podría ayudar a reducir el retraso.

Vía: Wololo

Nota del editor: O sea, sí está curioso pero, ¿como para qué? Tengo que confesar que he hecho este tipo de experimentos, pero cuando tenía mucho tiempo XD.