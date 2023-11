Llega juego de The Walking Dead para ser el peor del año

Este año han salido juegos excelencia como Pikmin 4, Zelda: Tears of The Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, entre otros con grandes calificaciones que se han llevado el corazón de los fanáticos. Y para que todo esto tenga su respectivo equilibrio, se lanzaron títulos terriblemente desarrollados como Gollum, King Kong, y parece que ya hay un contendiente más para llevarse el premio a lo peor de la industria en el 2023.

El juego lleva por nombre The Walking Dead: Destinies el cual es desarrollado por el no tan conocido estudio brasileño Flux Games y que fue publicado por GameMill Entertainment, con sede en Minneapolis. GameMill en su momento sacó Skull Island: Rise of Kong, que se volvió viral por lo terrible del producto. Y esto ya hace dudar que cualquier lanzamiento por parte de la empresa no convenza a los jugadores de querer darles el beneficio de la duda.

Entonces, The Walking Dead: Destinies es una aventura de acción en tercera persona que vuelve a contar la historia del programa con varias temporadas, pero permite a los usuarios cambiar el curso. Es decir, se puede decidir si Rick o Shane lideran el grupo, o hasta convertirse en enemigo del gobernador o reclutarlo para la causa. Eso hace a la gente que se pueda interesar de primera instancia, pero a los pocos minutos tener un arrepentimiento por el gasto de $50 USD.

Aquí un video demostrativo:

The Walking Dead Destinies… ¿quién dio luz verde a esto? 😖 pic.twitter.com/ML0HvLtgd2 — Lalo Chaps 🕹 #MutantMayhem 🐢 (@lalochaps_) November 17, 2023

I NEED A COPY OF THE WALKING DEAD DESTINIES STAT ! pic.twitter.com/1XvDzuiHPY — Neo64 (@Neonagi64) November 18, 2023

El problema en cuestión con el juego, es que la jugabilidad se siente muy tosca, con controles nada precisos y que en ocasiones no se deja tan claro cual es la siguiente misión a seguir, algo que hace al usuario atorarse por horas en un escenario específico. A eso se suman gráficos deficientes y que pueden ser considerados mejores hasta que los de Kong, y obviamente, esto es un elemento que dejará decepcionados a los fans de la franquicia tal cual.

The Walking Dead: Destinies está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch. La versión de PC se lanza el 1° de diciembre.

Vía: IGN

Nota del editor: Esta es una muy mala reputación para el publisher en cuestión, dado que el equipo de desarrollo es totalmente diferente. Como yo lo veo, van a tener que enmendar estos errores con un juego que realmente valga la pena.