Las ventas de The Last of Us aumentan tras estreno de la serie

Actualmente el tema de cada domingo nos lleva a la serie de The Last of Us, la cual está destinada a contar los acontecimientos del videojuego, con algunos ligeros cambios de por medio. Y ahora, se dan noticias relacionadas a los videojuegos de la franquicia, pues algunos usuarios se habrían interesado en explorar esta historia y adelantarse en la trama.

Un analista de Games Industry, Cristopher Ding, ha reportado datos referente a las ventas de juegos en Reino Unido, dando a conocer que la obra de Naughty Dog ha ido a la alza en ventas tras llegar el primer episodio. Se afirma que la versión de PS5 ha crecido un 238% en cuanto a copias vendidas, ocupando el número 20 en la lista de los más vendidos.

Algo que también llama mucho la atención es el aumento de 322% de la versión remasterizada de PS4, misma que no había estado en la lista básicamente desde que se puso a la venta en el 2014. Lo más llamativo es que dicho aumento se hizo en estas semanas, por lo que seguro hay un gran porcentaje de usuarios que apenas lo va a jugar.

Sales of the The Last of Us Part 1 spiked 238% in the UK (boxed sales alone) while The Last of Us Remastered jumped 322%. No prizes for working out why — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 22, 2023

Las ventas de The Last of Us Part 1 aumentaron un 238 % en el Reino Unido (solo las ventas en caja), mientras que The Last of Us Remastered aumentó un 322 %. No hay premios por averiguar por qué.

Actualmente en la serie se ha visto un gran sacrificio por parte de uno de los personajes más queridos, pero eso no impide que Joel y Ellie sigan el camino para encontrar al grupo de Las Luciérnagas. También, en el avance más nuevo se establece la aparición de Bill, un viejo conocido de Joel que aparentemente ayudará a los protagonistas en el próximo episodio.

Recuerda que The Last of Us Part I está disponible en PS5. Una versión para PC será lanzada en marzo.

Nota del editor: Era obvio que esto iba a pasar, algo que fue totalmente lo contrario con Uncharted, dado que no se vió un crecimiento en ventas por parte de quienes vieron la aventura de Tom Holland en el cine.