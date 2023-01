Directivo de Xbox pide a fans no emocionarse por el nuevo directo

Esta semana se llevará a cabo el primer evento importante de juegos del año, el Xbox Developers Direct, emisión en la que Microsoft mostrará algunos de los videojuegos más importantes del año. Y eso ha llevado a que los usuarios se emocionen por las sorpresas que puedan surgir, pero parece ser que subir la adrenalina no es necesariamente lo mejor.

Mediante una publicación, Parris Lilly comentó que los usuarios pueden esperar un evento sencillo, con los juegos que ya se han confirmado: Redfall, Minecraft Legends, The Elder Scrolls Online y Forza Motosport. Eso significa, que no se van a mostrar ningún tipo de sorpresas, por lo que los fans deben mantener sus expectativas más aterrizadas.

Xbox Developer_Direct is next week (time flies!) here is a friendly reminder to expect nothing more or less than the 4 games announced, anything else is setting yourself up for disappointment 🙂

— Parris (@vicious696) January 21, 2023