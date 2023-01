Co-creador de The Last of Us no aparece en los créditos de la serie

Hace un par de semanas se ha estrenado el primer capítulo de la serie de The Last of Us, mismo que ha sorprendido tanto a fanáticos de los juegos, así como a quienes no conocen la franquicia. Y este éxito se debe a que uno de los creadores de la saga está implicado, sin embargo, la otra persona que también le dio forma no aparece ni siquiera en los créditos.

Después de que se estrenase la serie, algunos notaron que en los agradecimientos aparecía claramente Neil Druckmann, pero hizo falta Bruce Straley, quien estuvo de lo más implicado en el juego original. Y eso lleva a una entrevista, en donde el creador mencionó que estaría a favor de los sindicatos, en caso de que Naughty Dog quisiera hacer el suyo.

Esto comentó:

Es un argumento a favor de la sindicalización que alguien que fue parte de la creación conjunta de ese mundo y esos personajes no obtenga un crédito o un centavo por el trabajo que pusieron en él. Tal vez necesitamos sindicatos en la industria de los videojuegos para ser capaz de proteger a los creadores.

Estos comentarios llegan como una especie de coincidencia, dado que poco a poco van surgiendo más sindicatos en la industria de los videojuegos, el ejemplo más claro es el de Activision y Raven Software. Y de forma más reciente también está el grupo de trabajadores de Ubisoft, quienes incluso han hecho una huelga para exigir mejores condiciones laborales.

Recuerda que la serie de The Last of Us estrena capítulos cada semana.

Nota del editor: Es un poco desalentador que no hayan incorporado a Bruce, pero tal vez es por que se están enfocando en contar lo del más reciente remake. Aunque sí, este último es más un remaster que otra cosa, pues básicamente no hay cambios más allá del estético.