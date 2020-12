Las acciones de CDPR caen en un 29% después del lanzamiento de Cyberpunk 2077

Tal parece que no todo está saliendo de acuerdo al plan de CD Projekt Red. A tan solo un día del lanzamiento de Cyberpunk 2077, se ha reportado el precio de las acciones de la compañía ha bajado en un 29% durante los últimos días.

Como lo reporta GamesIndustry.biz, las acciones de CD Projekt Red tienen actualmente un precio de PLN (zloty polaco) 313.9, por debajo de los 443 PLN del 4 de diciembre. Aunque no hay un claro responsable por este declive, se han señalado a los problemas que presenta Cyberpunk 2077 como los causantes de esto. Desde hace un par de días, reseñas han mencionado que el título sufre de grandes problemas técnicos en PS4 y Xbox One, algo que se ha visto a gran medida en redes sociales en las últimas horas.

Aunque en el pasado mes de agosto se reportó que CD Projekt Red experimentó un máximo histórico en el precio de las acciones, con un precio de 460.8 PLN y una capitalización de mercado total de 42.5 mil millones de złoty, el anuncio el crunch obligatorio y subsecuentes retrasos afectaron a la compañía. A partir de este momento, las acciones del estudio polaco han ido en declive.

De esta forma, parece que Cyberpunk 2077 no ha llegado a cumplir con todas las expectativas. Aunque no hay escasez de cometarios y reseñas que alaban el trabajo de CD Projekt Red, los fans han tomado las redes sociales para demostrar que tal vez otro retraso para pulir este título no hubiera sido una mala idea. En los últimos días hemos visto una serie de videos que nos muestran el lado gracioso, y el lamentable del juego en PS4 y Xbox One.

Vía: GamesIndustry.biz