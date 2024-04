Lanzan video de lo que pudo ser Banjo-Threeie

Desde hace mucho tiempo los fanáticos de los juegos de la icónica Rare han estado esperando un juego, Banjo-Threeie, el cual se había anunciado originalmente para Nintendo Gamecube hace ya más de 20 años atrás, pero que desgraciadamente nunca vio la luz del día por la compra de la empresa a manos de Microsoft. Y si bien se lanzó Nuts and Bolts, se convirtió en un proyecto que ya no presentaba la esencia de la saga, incluso cuando se trata de un videojuego interesante que no debió llevar ese nombre.

Mientras el sueño se cumple, los fans se han puesto manos a la obra para crear proyectos en Unreal Engine que nos den un vistazo a cómo hubiera lucido, y en efecto, hay quienes lanzaron un pequeño tráiler con nuevos escenarios y personajes conocidos de la saga, entre ellos Mumbo Jumbo. Vale la pena mencionar, que no es un juego tal cual, pero aún así se muestra como si pudiese correr en las consolas de actualidad.

Acá lo puedes ver:

No está de más comentar, que desde hace algunos meses se ha rumoreado que ya está en producción el tercer juego de la serie aunque no se menciona cuál estudio desarrollador de Microsoft estaría a cargo, puesto que Rare está ocupado con más proyectos, entonces el único que quedaría libre es Double Fine luego de lanzar Psychonauts 2. Es posible que sepamos algo de este juego si es que Microsoft confirma su típico evento de verano en el cual dan muchos anuncios para los fanáticos.

Acá una descripción de la franquicia:

Banjo-Kazooie es una serie de videojuegos de plataformas desarrollada originalmente por Rare y creada por Gregg Mayles. El primer juego de la serie, también llamado “Banjo-Kazooie”, se lanzó en 1998 para la consola Nintendo 64. La serie es conocida por su humor, personajes carismáticos y jugabilidad innovadora dentro del género de aventuras de plataformas. El éxito del primer juego llevó a la creación de una secuela directa llamada “Banjo-Tooie”, lanzada en el año 2000. Este juego expandió significativamente el mundo del juego y presentó mecánicas más complejas, incluyendo la capacidad de separar a Banjo y Kazooie para realizar tareas específicas. Banjo-Kazooie es frecuentemente recordado como uno de los mejores juegos de plataformas de su época. Su influencia se extiende más allá de los juegos propios de la serie; por ejemplo, Banjo y Kazooie fueron agregados como personajes jugables en el popular juego de lucha “Super Smash Bros. Ultimate” en 2019, lo que indica la duradera popularidad y el impacto cultural de los personajes.

Por ahora tres juegos de la franquicia se pueden jugar en las consolas Xbox. Los dos restantes que llegaron a Game Boy Advance están perdidos de forma legal.

Nota del autor: Es bastante triste que de momento no sepamos cuál es el destino de la franquicia. Habrá que esperar a ver si en algún momento piensan revivirla o tan solo darnos relanzamientos en lugar de nuevas creaciones.