Muestran primer fragmento de la serie de Knuckles

Este año la franquicia de Sonic estará de regreso con fuerza, y eso se debe al lanzamiento de la tercera película que verá regresar a muchos personajes interesantes, confirmando la aparición de Shadow en Erizo y también por las filtraciones mencionadas, es posible que Amy sea invitada a la cinta. Sin embargo, antes de que todo eso llegue, hay una historia por conocer, pues primero Knuckles tendrá su aventura en la que conocerá las costumbres del mundo humano.

Este mismo mes veremos al personaje de color rojo adentrarse dentro de este mundo y aprendiendo sobre la amistad gracias a sus compañeros, Sonic y Tails, quienes anteriormente se le consideraban como rivales, pero que al final de la segunda cinta le han ayudado a librarse del Dr. Eggman. Y ahora, que falta una semana para el programa, se ha lanzado un clip para darnos una idea de cómo estarán estructuradas las escenas.

Aquí lo puedes ver:

First clip from the ‘KNUCKLES’ series.

