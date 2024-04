Así luce One Piece Odyssey en Nintendo Switch

Hace un año aproximadamente se ha lanzado el juego más reciente de One Piece llamado Odyssey, JRPG por turnos que logró captar a una nueva audiencia que estuvo acostumbrada a los títulos de pelea o musou que Bandai Namco suele publicar con las adaptaciones de anime. Sin embargo, este no llegó a todas las plataformas, dejando fuera ni más ni menos que a Nintendo Switch, pero eso está a nada de cambiar por un tráiler revelado hace no mucho.

En este podemos ver que los gráficos se han mantenido tal cual en la consola de Nintendo, y nos establecen que habrá contenidos adicionales para celebrar la ocasión, aunque esto también llegará para los fans que en su momento compraron el título para las consolas. A eso suma el hecho de que será fácilmente una forma de jugarlo para llevar, y que era muy pedido por los seguidores.

Acá el tráiler:

Acá la sinopsis del juego:

ONE PIECE ODYSSEY es un proyecto de RPG para conmemorar los 25 años de la marca ONE PIECE, que combina características esenciales del género JRPG con los elementos únicos de ONE PIECE. Hemos dedicado años a crear con mimo este juego para que los fans disfruten del mundo de ONE PIECE… ¡y ONE PIECE ODYSSEY ya está listo para zarpar! En la producción del juego ha participado directamente Eiichiro Oda, el autor de ONE PIECE, que ha contribuido con la creación de nuevos personajes y monstruos, así como en la trama principal. El juego viene acompañado por la banda sonora sublime de Motoi Sakuraba, un compositor famoso por sus creaciones musicales para videojuegos como Dark Souls y la serie Tales of.

Recuerda que esta versión del juego llegará 26 de julio de este año.

Vía: Bandai Namco

Nota del autor: Menos mal que los fanáticos de One Piece que solo tienen Switch podrán disfrutar este juego. Eso sí, habrá que ver cómo corre en momentos puntuales del mismo.