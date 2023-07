Lanzan nuevo trailer de The Marvels

Marvel Studios ha lanzado un nuevo tráiler de “The Marvels“, la secuela de “Captain Marvel” de 2019. La película contará con Larson en su duradero papel de Carol Danvers, mientras que Parris y Vellani harán sus debuts teatrales en el Universo Cinematográfico de Marvel, repitiendo sus respectivos papeles de Captain Monica Rambeau y Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel.

Ampliando el primer tráiler de la película, el último adelanto muestra a los fanáticos de Marvel lo que les espera con este supergrupo liderado por mujeres. Carol, Monica y Kamala se ven obligadas a unirse cuando sus poderes se entrelazan, intercambiando sus lugares cuando sus poderes se activan. También se muestra un mejor vistazo al regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury y a Zawe Ashton como la villana Dar-Benn, quien tiene la intención de destruir varios mundos. Parris apareció por primera vez en la serie de Disney+ “WandaVision“, interpretando a Monica, la hija de la fallecida amiga de Carol, Maria Rambeau (interpretada por Lashana Lynch en “Captain Marvel“). Vellani protagonizó la serie de Disney+ “Ms. Marvel” como Kamala, la superfan de Captain Marvel.

“The Marvels” es la próxima entrega de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel, que comenzó a principios de este año con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y continuó con “Guardians of the Galaxy Vol. 3“.

Nia DaCosta dirige “The Marvels“, que está programada para su estreno el 10 de noviembre. Mira el nuevo tráiler a continuación.

Vía: YouTube

Nota del editor: No sé ustedes pero yo ya estoy cansado de esto, no es para mí. Espero no ser el único y que los fans no salgan decepcionados o que la calidad de este tipo de películas aumente.