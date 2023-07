High on Life llegaría también a PlayStation

El mundo de las exclusivas es uno bastante peleado, dado que las compañías de videojuegos suelen tener tratos con terceros para lanzamientos temporales, esto ha pasado con algunos títulos de Bethesda y hasta de manera reciente con Scorn. Sin embargo, eso no se detiene ahí, dado que High on Life puede pasar por el mismo destino.

Según lo mencionado por algunos insiders en la plataforma de Twitter, este videojuego ha sido listado para PlayStation 4, por lo que seguramente estuvo planeado de llegar el año pasado como pasó en Xbox. Información que está respaldada debido a que se dieron a conocer parches de actualización hace días para la consola de Sony mediante archivos filtrados.

A 'High on Life' PS4 Version was found on the PlayStation backend.

'High on Life' launched last December on Xbox and PC.https://t.co/ex1sMo2Fap pic.twitter.com/sALQGOHyx7

— Knoebel (@Knoebelbroet) July 20, 2023