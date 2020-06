La versión física de MK11: Aftermath en Switch no incluirá un cartucho

Mortal Kombat 11: Aftermath llegó la semana pasada en formato digital. Este nuevo contenido agrega un epílogo para la historia, más personajes, escenarios, friendships y un par de actualizaciones que cualquier fan del juego base necesita. Las buenas noticias no acaban aquí, ya que Warner Bros. tiene planeado lanzar una edición física del juego con todo el contenido para PS4, Xbox One y Switch. La cuestión es que la versión de la consola híbrida parece que no vendrá con un cartucho.

Esta información proviene de Amazon, en donde la caja del título claramente menciona que no viene con un cartucho, es decir, sólo incluye un código para descargar el juego. Algo que sin duda alguna será molesto para todos los que prefieren coleccionar juegos físicos.

MK11: Aftermath Kollection no es el primer caso de algo similar. Hace un par de meses se dio a conocer que The Outer Worlds tampoco contaría con un cartucho. Afortunadamente, después de un pequeño retraso, Private Division confirmó que la edición física de este título sí incluirá un cartucho.

Ahora, la edición física de Mortal Kombat 11: Aftermath Kollecction estará disponible el próximo 16 de junio, por lo que dudamos que Warner Bros. decida cambiar su opinión y comenzar a producir cartuchos. Esta colección ofrece el juego base, el Kombat Pack y Aftermath. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este nuevo contenido aquí.

Vía: Nintendo Everything