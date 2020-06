El director de Suicide Squad asegura que lo mejor de Joker fue cortado

El estreno del Synder Cut de Justice League es un acto que rara vez se ve en la industria cinematográfica. Este suceso le abre las puertas a varios proyectos en donde el estudio intervino demasiado en la visión de una mente creativa. Ahora los fans del DCEU pelean por una versión de Suicide Squad editada por su director, David Ayer.

Similar al #RealeaseTheSnyderCut, los usuarios de internet ahora gritan #ReleaseTheAyerCut, con el objetivo de ver una versión de Sucide Squad en donde el Joker de Jared Leto tenga una mayor presencia. Como sabrán, esta versión del icónico villano de DC sólo gozó de 10 minutos en la película original, algo que molestó a Ayer y Leto.

Por otro lado, el director y actor afirman que hay una gran cantidad de material de Joker que fue cortada de la versión final. Por su parte, Ayer está dispuesto a entregarnos su propia edición de Sucide Squad. Ahora, por el momento se desconoce si esta campaña tendrá el mismo efecto que en Justice League, y dudamos tener una respuesta clara en los próximos meses.

Esto fue lo que mencionó Ayer:

Jared was pretty mistreated during this. No one has seen his performance. It was ripped out of the movie. https://t.co/gSOeyJjtyd

— David Ayer (@DavidAyerMovies) June 2, 2020