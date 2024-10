La serie de Velma ha sido cancelada

Durante su lanzamiento, Velma se convirtió en una de las series más controversiales de Max. Si bien la reacción del público fue principalmente negativa, los números de vistas fueron positivos. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de la segunda temporada, la cual conservó la mala recepción, pero no el éxito que se esperaba. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Velma ha sido cancelada.

Aunque por el momento no hay información por parte de Max o algunos de los creadores, Davey Cummings, artista que participó en Velma: This Halloween Needs to Be More Special!, reveló que no habrá una tercera temporada de la serie animada. Esto fue lo que comentó:

“Fue muy divertido trabajar con este equipo. No habrá una temporada 3, pero espero poder trabajar con esta gente increíblemente talentosa nuevamente algún día. ¡VAYAN A VER EL ESPECIAL DE HALLOWEEN DE VELMA EN MAX!”

Esto fue una sorpresa para el público, puesto que poco después el comentario original fue eliminado, lo cual indicaría que Cummings adelantó la noticia, o se equivocó. Si bien aún existe la posibilidad de que Velma regrese en un futuro, en una época en donde Warner Bros. está cancelando todos los proyectos posibles, especialmente los animados, parece que estamos frente al final de este spin-off de Scooby-Doo.

Por el momento solo nos queda esperar a una confirmación oficial, algo que podría suceder en cualquier momento. En temas relacionados, puedes conocer sobre la pobre recepción de Velma aquí.

Nota del Autor:

Nunca fui fan de Velma. Vi un par de episodios, y si bien no es el caos que muchos pensaron, tampoco fue algo interesante. Su mayor pecado fue ser una serie aburrida que no hacía algo genuinamente interesante con los personajes de Scooby-Doo.

Vía: Collider