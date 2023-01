Velma sufre de severo review bombing

Desde su revelación, Velma, el nuevo spin-off de Scooby-Doo, ha recibido un sin fin de críticas negativas, algunas justificadas y otras no tanto. Sin embargo, esto no detuvo al público de convertir a esta producción en la serie animada con el estreno más grande en HBO Max. Aun con este logro, el show ha sufrido de un fuerte review bombing.

Actualmente, Velma cuenta con una calificación del 6% por parte de las audiencias y del 50% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes. Por otro lado, en IMDB encontramos una recepción de 1.3. Esto llama mucho la atención, ya que pese a todas las críticas, los números no mienten, y muchas personas han visto por lo menos un episodio.

De las más de siete mil reseñas por parte de fans en Rotten Tomatoes, la mayoría han señalado que este no es el Scooby-Doo con el que crecieron, mientras que un pequeño porcentaje ha señalado que la serie no es tan mala como asegura el internet. Una persona escribió:

“Creo que es bastante divertido, bien escrito y con buen ritmo. Nunca he sido fan de Scooby Doo, así que no entiendo el odio. Míralo por lo que es, una divertida comedia sarcástica para la era moderna”.

Aun con un par de defensores, esta sigue siendo señalada como una de las producciones peor calificadas en la historia de Rotten Tomatoes e IMDB. En temas relacionados, modelo hace cosplay de Daphne.

Nota del Editor:

Pese a no haber visto la serie, sí he leído un par de reseñas de críticos a los que sigo, y si bien mencionan una serie de problemas de diferente tipo, también se ha mencionado que esta no es la peor serie del mundo, y presenta varias interesantes. El problema es que muchos quieren que sea perfecta inmediatamente, cuando todo requiere trabajo.

Vía: Rotten Tomatoes