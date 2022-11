La revista TIME revela los mejores juegos del año

Nos encontramos a finales de año. Esto no solo significa que la temporada de grandes lanzamientos llega a su fin, sino que es momento de mirar atrás y recordar a los mejores títulos de 2022. Como ya es una costumbre, diferentes medios han creado su lista, y la revista TIME no es la excepción.

Una vez más, la revista TIME ha compartido una lista con los 10 mejores juegos del año. Para la sorpresa de nadie, God of War: Ragnarok está en el primer puesto, con Horizon Forbidden West en segundo y, sorpresivamente, The Quarry en el tercer lugar. Para todos los que se lo preguntan, Elden Ring tiene la cuarta posición. Esta es la lista completa:

-God of War: Ragnarok

-Horizon: Forbidden West

-The Quarry

-Elden Ring

-Stray

-The Last of Us Parte I

-SIFU

-Resident Evil Village – Shadows of Rose

-LEGO Star Wars The Skywalker Saga

-Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Sin duda alguna, una gran lista con algunos ausentes que muchos podrían argumentar merecen estar en cualquier lista de lo mejor del año, como Bayonetta 3 y Splatoon 3. Ahora solo nos queda esperar al próximo 8 de diciembre para disfrutar de la premiación de The Game Awards.

En temas relacionados, God of War: Ragnarok es el lanzamiento más grande de PlayStation. De igual forma, Elden Ring es el juego del año en Japón.

Nota del Editor:

Una lista algo extraña, pero con muy buenos títulos presentes. Aunque experiencias como Shadows of Rose y LEGO The Skywalker Saga seguramente no estarán en la lista de muchos, es bueno ver que estos dos títulos tengan el reconocimiento que merecen. Solo hubiera cambiado Stray por Tunic.

Vía: TIME