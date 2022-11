Se filtran los juegos de PS Plus para diciembre

Con diciembre a solo unos días de distancia, solo es cuestión de tiempo antes de que PlayStation dé a conocer el catálogo de juegos que formarán parte de PS Plus Essentials en el último mes del año. Sin embargo, y como ya es una costumbre, esta información se ha filtrado a solo horas del anuncio oficial.

De acuerdo con Dealabs, quienes nunca han fallado con sus filtraciones de PS Plus, en diciembre, los usuarios de este servicio podrán disfrutar de juegos como Mass Effect: Legendary Edition. Esta es la lista completa:

–Mass Effect: Legendary Edition (PS4)

–Biomutant (PS5/PS4)

–Divine Knockout (PS5/PS4)

Estos juegos estarían disponibles para descargar sin costo adicional entre el 6 de diciembre de 2022 y 3 de enero de 2023. Sin duda alguna, Mass Effect: Legendary Edition es el gran agregado del mes. Esta colección nos da la oportunidad de disfrutar de los primeros tres títulos en la serie en un paquete remasterizado que fue recibido de gran forma.

Ahora solo nos queda esperar a que PlayStation confirme esta información, y también dé a conocer la lista de juegos que llegarán a PS Plus Extra y Premium, información que hasta el momento no se ha filtrado. En temas relacionados, Microsoft quiere que PS Plus tenga lanzamientos día uno. De igual forma, Microsoft impidió que PS Plus estuviera disponible en Xbox.

Nota del Editor:

De la lista, solo Mass Effect: Legendary Edition vale la pena. Aquí se nos ofrecen tres fantásticas remasterizaciones que ningún jugador se debe de perder. Sin embargo, el resto de las experiencias que se ofrecerán en diciembre no valen tanto la pena, especialmente Biomutant, el cual es simplemente aburrido.

Vía: Dealabs