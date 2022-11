Desde la última ceremonia de los Premios Óscar, parece que Will Smith solo puede hablar de su infame cachetada, incluso cuando debería estar promocionando su nueva película. Esto fue justamente lo que sucedió durante una plática sobre Emancipation, su siguiente gran proyecto, el cual espera no sea perjudicado por sus acciones hace unos meses.

En una plática con Kevin McCarthy, Smith espera que el público no logre castigar a Emancipation por sus acciones cometidas en los Óscar, aunque entiende si el público aún no está listo para perdonarlo. Esto fue lo que comentó al respecto:

"I completely understand that if…someone is not ready, I would absolutely respect that and allow them their space to not be ready…My deepest hope is that my actions don't penalize my team."

Will Smith on audiences who aren't ready to watch his films after Oscars. #GoodDayDC pic.twitter.com/2fc3XaXbMa

— Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) November 28, 2022