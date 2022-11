A mediados de año, PlayStation modificó la forma en la que PS Plus funciona. En lugar de ofrecer un par de juegos al mes, este servicio ahora ofrece una extensa lista de títulos del PS1, PS2, PS3, PSP, PS4 y PS5, similar a lo que encontramos en Game Pass. Sin embargo, hay un factor que, de acuerdo con Xbox, esta plataforma aún necesita, y se trata de lanzamientos día uno.

Como parte de las conversaciones en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, un representante de Sony ha señalado que PlayStation Plus perdería su valor para clientes potenciales si Call of Duty se convierte en una serie que llegue día uno a Game Pass. Es así que Xbox ha señalado que la solución a este posible conflicto sería lanzar juegos día uno en PS Plus. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Además, incluso si Microsoft tiene éxito en hacer crecer Game Pass con la incorporación de Call of Duty, la CMA también tendría que asegurarse de que Sony no podría responder a través de inversiones o mejoras en su servicio. Está claro que Sony tiene un abanico de opciones para mantener o mejorar la posición competitiva de PlayStation Plus. Como mínimo, Sony podría incluir lanzamientos adicionales propios y de terceros en PlayStation Plus en el día y fecha de lanzamiento. Los propios exclusivos de Sony que no se incluyen en PlayStation Plus incluyen títulos destacados como The Last of Us, God of War, Spiderman y Final Fantasy VII Remake. La inclusión de tales títulos sería beneficiosa para los jugadores”.

Si bien PlayStation no se opone por completo a la idea de los lanzamientos día uno en PS Plus, ya que es algo que vimos con títulos como Destruction All-Stars, la compañía no está dispuesta a hacer esto con sus grandes lanzamientos, como God of War: Ragnarok. Cada compañía tiene una aproximación diferente a este servicio, con Sony señalando a la plataforma como un segundo aire para algunos títulos años después de que cumplieron sus expectativas de ventas normales.

En temas relacionados, estos son los juegos que llegaron a PS Plus en noviembre. De igual forma, Sony revela por qué disminuyó el número de suscriptores para este servicio.

Nota del Editor:

Como ya se ha mencionado, Microsoft y Xbox son los únicos que pueden lanzar juegos día uno en Game Pass, Sony y PlayStation no se pueden dar el lujo de perder dinero de esta forma. Es así que las declaraciones que se dieron no tienen mucho sentido, y solo son una forma más de manipular la conversación en este conflicto.

Vía: Tweaktown