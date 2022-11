Si has visitado Twitter o cualquier otra red social en los últimos días, es probable que hayas visto uno de los tantos videos enfocados en los glitches presentes en Pokémon Scarlet & Violet. Si bien algunos son inofensivos, un reciente error ha llamado la atención por ser todo menos amigable para menores de edad, y todo gracias a Wiglet, una de las nuevas criaturas de esta generación.

Desde su revelación, los fans han señalado que Wiglet tiene un diseño fálico, y esto es algo que ha llegado a un nuevo nivel gracias a un glitch. El video que verán a continuación nos muestra como un entrenador falla al capturar a este pokémon. Sin embargo, nadie esperaba que la criatura se posicionara por debajo de un NPC cercano, lo cual nos muestra una situación no apta para menores de edad.

Este es solo uno de los tantos glitches que la comunidad ha capturado en los últimos días. Aunque Scarlet & Violet recibieron una actualización de día uno enfocada en los apartados en línea, por el momento se desconoce si Game Freak está trabajando en un parche enfocado en los problemas técnicos que sufren estos títulos.

En temas relacionados, se reporta que las versiones piratas de estos juegos sufren de más bugs y glitches. De igual forma, Sprigatito debuta en el anime de Pokémon.

Nota del Editor:

No he parado de jugar Pokémon Violet, y fuera de los extraños ángulos de la cámara y la caída de frame rate, no me he topado con un solo glitch de este tipo. Me pregunto qué tipo de acciones hacen algunos de los jugadores para que estos errores ocurran. No dudo que sucedan, pero no creo que sean tan frecuentes.

Vía: Comicbook