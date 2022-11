Sprigatito hace su debut en el anime de Pokémon

Como ya se sabe, el anime de Pokémon acaba de terminar una etapa importante, razón por la cual la aventura de Ash se encuentra en transición, así que por ahora hay capítulos enfocados en el personaje de Goh. Y es justo en el episodio más reciente que se nos da un adelanto de lo más curioso, uno que se relaciona directamente a los juegos más nuevos.

Mediante una especie de preview (algo que se hace en casi todo anime), podemos ver que en el nuevo episodio el Equipo Rocket tendrá su escena dedicada, misma en la que al fin llegan a la región de Paldea. Pero eso no es todo lo que se ha visto en el metraje, dado que han encontrado a una criatura de esta región, el inicial de hierba que lleva el nombre de Sprigatito.

Aquí lo puedes checar:

Here's the preview for the first of Team Rocket Paldea specials coming up – featuring Sprigatito!#Anipoke pic.twitter.com/vvuBt0t5Yi

— Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) November 25, 2022