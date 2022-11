Si bien el último reporte financiero de Sony reveló ventas positivas para el PS5, también se reveló que el número de suscriptores de PlayStation Plus disminuyó en el último trimestre. En total, se habla de pérdidas de casi dos millones de usuarios en solo tres meses. De esta forma, la compañía ha revelado cuál es la razón detrás de esto.

En un comunicado, Hiroki Totoki, director financiero de Sony, señaló que la razón por la cual se registraron 45.4 millones de usuarios de PlayStation Plus para el 30 de septiembre de 2022, es que la gente ahora “ya sale de casa”. Esto fue lo que comentó:

“Ha habido una disminución en el número de miembros de PlayStation Plus. Sin embargo, en el segundo trimestre renovamos nuestros servicios y no ha habido un gran impulso en su conjunto. Además, no hicimos promociones agresivas durante el segundo trimestre. Por tanto, en el futuro vamos a tener más penetración en PS5 y vamos a tener muy buenos títulos. Además, podemos hacer mejores promociones y creemos que podemos recuperarnos Ahora más personas salen al aire libre y todavía tenemos que salir de los ciclos negativos. Las ventas de PS4 y software de terceros también han sido bastante lentas, y las ventas de títulos de catálogo también han disminuido”.

Con “salir de casa” Totoki hace referencia a que la pandemia ya no es un peligro como antes lo fue, por lo que quedarse dentro y jugar en todo momento ya no es algo tan común como lo vimos durante 2020 y 2021. Junto a esto, se menciona que no llevaron a cabo una fuerte campaña publicitaría para el servicio de PlayStation Plus, algo que se planea remediar en el trimestre en curso.

En temas relacionados, se revela el precio y fecha de lanzamiento del PlayStation VR2. De igual forma, puedes conocer más sobre las ventas del PS5 aquí.

Nota del Editor:

Es algo extraño que con un servicio más atractivo, ya que fue en el trimestre pasado, cuando llegaron los juegos clásicos a PS Plus, la cantidad de usuarios disminuyera. Sin embargo, las razones que da Totoki tienen mucho sentido, y será interesante ver si esto cambia en estos meses.

Vía: VGC