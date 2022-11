Street Fighter 6 es uno de los juegos más esperados de 2023. Sin embargo, por el momento no sabemos exactamente cuándo es que esta entrega estará disponible. Si bien Capcom ha mantenido esta información en secreto, una reciente clasificación de este título podría indicar que pronto tendríamos más detalles al respecto.

De acuerdo con el organismo encargado de clasificar juegos en Corea del Sur, Street Fighter 6 ha recibido un certificado para mayores de 15 años. Si bien esto no podría significar mucho a primera instancia, esto también indicaría que Capcom estaría a nada de revelar la fecha de lanzamiento de esta entrega. Con The Game Awards a solo unos días de distancia, no se descarta la posibilidad de ver un nuevo tráiler de este título en la ceremonia.

Oficialmente, Street Fighter 6 llegará en algún punto del próximo año. Tomando en cuenta el reciente reporte financiero de Capcom, en donde se menciona que solo tienen un “gran lanzamiento” para el resto del año fiscal, este siendo el remake de Resident Evil 4, veríamos una vez más a Ryu y compañía hasta después del 31 de marzo de 2023.

Considerando que Horizon Forbidden West llegó al mercado tres meses después de su clasificación, y God of War: Ragnarok seis meses tras darse a conocer esta información, no se descarta la posibilidad de que Street Fighter 6 esté disponible en la primera mitad de 2023. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá. En temas relacionados, estos son todos los peleadores que llegarán a este título en su lanzamiento. De igual forma, ya jugamos Street Fighter 6, y te decimos qué tal está.

Nota del Editor:

Street Fighter 6 es uno de mis juegos más esperados de 2023. Aunque no fui un gran fan de Street Fighter V, después de jugar la beta, estoy emocionado por el próximo trabajo de Capcom. Parece que la compañía aprendió de sus errores, y nos entregará un producto de calidad y con mucho contenido día uno.

Vía: VGC