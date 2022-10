Capcom ha tenido una racha impecable en los últimos años. Desde el lanzamiento de Resident Evil VII, la compañía nos ha entregado joya tras joya. Series como Monster Hunter y Devil May Cry han recibido nuevos juegos que han logrado obtener un gran reconocimiento. Es así que muchos esperan que uno de los grandes pilares de la compañía, Street Fighter, tenga su momento de brillar. Mientras esperamos al lanzamiento oficial de la sexta entrega numérica en esta franquicia, recientemente tuve la oportunidad de probar la beta cerrada que se llevó a cabo hace un par de días, la cual me dejó impresionado.

Aunque una vez que Street Fighter 6 llegue al mercado como se debe tendremos acceso a diferentes modos, entre ellos una campaña de un solo jugador, durante la beta solo pude probar el Battle Hub, una gran área en donde no solo es posible participar en batallas en línea, sino que aquí también están disponibles varias arcades de Super Street Fighter II, así como algunos locales para personalizar a su avatar en este mundo. Pese a que esto podría ser algo innecesario para muchos, y un menú sencillo podría ofrecer las mismas opciones, es bastante carismático caminar por este centro lleno de jugadores y ver sus diversas creaciones.

Lo importante aquí son las peleas. En esta ocasión Capcom ha optado por crear el perfecto punto de entrada para todos los jugadores, sin olvidar a los fans aguerridos que crecieron con la serie. Desde el primer momento que agarras el control, queda claro que Street Fighter 6 toma todos los mejores elementos de las últimas dos entregas numéricas, y nos ofrece un juego que es la clara definición de “fácil de jugar, difícil de dominar”. Todos los personajes cuentan con las mismas bases, un ataque débil, uno mediano y otro fuerte, y dependiendo de la combinación de botones, así como los movimientos con el stick, podrás hacer uso de diferentes habilidades y crear combos que sean capaces de destruir a tu oponente.

Sin embargo, en esta ocasión también se ofrece una versión bastante simplificada del control, al presionar un botón específico, que en el caso de la versión de PlayStation es el triángulo, podrás realizar un movimiento especial sin llevar a cabo una serie de combinaciones en el control. Junto a esto, al presionar R2 es posible llevar a cabo un combo automático que, dependiendo de tu barra de especial, llevará a cabo un finisher catastrófico.

Esto no significa que el juego ha reducido la dificultad de su sistema de combate. Street Fighter 6 aún requiere que te conviertas en un maestro con el control para dominar todos los movimientos especiales. Junto a esto, cada personaje se siente único, pese a tener las mismas bases, todos llevan a cabo diferentes acciones. De igual forma, en esta ocasión se nos presenta el sistema de Drivers, los cuales son una evolución de los EX que vimos en Street Fighter V, dándole así un nuevo nivel de complejidad a este título.

Los Drivers no solo nos dan acceso a los overdrive, como ahora se les conoce a los movimientos EX, los cuales son versiones más poderosas de algunos golpes y combinaciones normales, sino que también nos dan permiten hacer uso de un ataque especial y a un parry. El primero de estos se lleva a cabo con L1, con el cual realizarás un golpe devastador que deja a tu oponente noqueado por un par de segundos. Por su parte, el parry se lleva a cabo con R1, y además de permitirte cancelar cualquier ataque de tu contrincante, siempre y cuando sepas exactamente en qué momento hacerlo, te da acceso a un dash que también hará que salgas de cualquier aprieto. Sin embargo, en dado caso de que no puedas llevar a cabo estas dos opciones de forma correcta, tú serás el castigado, por lo que tienes que saber exactamente cuándo puedes llevar a cabo esto.

Aunque todo esto suena muy bien, son los combates en línea lo que más me sorprendieron. Pese a que esta fue una prueba cerrada, y el número de jugadores fue limitado, me impresionó lo bien que cada una de las partidas logró correr. Si bien experimenté un poco de carga adicional momentos antes de iniciar un combate, en ningún momento tuve problemas de lag, o de conexión que me forzara a abandonar una ronda. Gracias al uso del rollback netcode, Street Fighter 6 ofrece una fantástica experiencia en línea. Junto a esto, los tiempos de carga fueron bastante rápidos, y en lo que esperaba una partida podía ver a otros jugadores, o practicar contra la inteligencia artificial.

Claro, aún está por verse qué tan bien correrá el juego una vez que se lleve a cabo una prueba abierta o llegue Street Fighter 6 de forma oficial. Sin embargo, la experiencia en esta ocasión fue casi impecable. Por último, pero no menos importante, en la beta también pude probar las batallas extremas, estas son peleas en donde se introduce una dinámica adicional, como pelear mientras el escenario avienta una serie de peligros. Si bien esto seguramente no llegará a ser tan popular, es una modalidad que es más que bienvenida al darle una mayor variedad al sistema de combate, y es una gran distracción que, probablemente, será un éxito con el público casual.

Street Fighter 6 tiene el potencial de ser una de las mejores entregas en la serie y, tomando solo en consideración esta prueba, queda claro que Capcom una vez más nos ofrecerá una experiencia que valdrá mucho la pena. Ahora solo nos queda esperar a la versión final, la cual estará disponible en algún punto de 2023 en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC.