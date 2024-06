La PROFECO arremete contra Ticketmaster

Nos encontramos a vísperas de que se anuncie el Corona Capital en México, y parece que ya se están tomando medidas contra Ticketmaster para proteger al público, puesto que la PROFECO ha emitido una advertencia en contra de esta compañía, a la cual solo tiene un par de horas más para contestar.

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, emitió una medida precautoria para que Ticketmaster suspenda la información relacionada con la negativa de reembolso en caso de inasistencia de uno o más artistas anunciados para un festival. Esto fue emitido el día de ayer, por lo que la empresa solo tiene un día más para ofrecer una respuesta a esta medida.

Todo esto se originó cuando Ticketmaster dio a conocer una cláusula de negativa de reembolso por la cancelación de algún artista en un festival, como parte de su nueva política de reembolso para los compradores de boletos de los festivales Arré y Flow Fest. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La cláusula de no reembolso publicada por Ticketmaster México en sus términos y condiciones, en relación con la venta de boletos para un festival, podría ser violatoria de los artículos 1, 7, 10 en su segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Los cambios impuestos por Ticketmaster podrían dar a pie a que las compañías anuncien festivales con artistas que no tienen pensado tocar territorio mexicano, solo para atraer la atención de todos los interesados. Sin embargo, antes los ojos de la PROFECO, todos los proveedores están obligados a respetar los servicios que hayan ofrecido o convenido con el consumidor.

En caso de que el artista cancele su presentación en México, Ticketmaster está obligado a ofrecer un reembolso si el cliente así lo solicita, algo que no solo debe de incluir el costo del boleto, sino los cargos adicionales también, así como una bonificación o compensación no menor al 20%, ya sea respecto al total de días que dure el festival o solo del día en que decida no asistir el consumidor. La única excepción es si la banda o el cantante se enferman o sufren de un accidente.

En dado caso de no hacer caso a la advertencia de la PROFECO, se daría lugar al inicio de un procedimiento por infracciones a la Ley. Con los festivales de música siendo una parte importante de la escena musical en México, esto es algo que ha sido bien recibido por el público en general. Solo nos queda esperar a la respuesta de Ticketmaster.

Nota del Autor:

Esperemos que esto tenga repercusiones positivas para todos los amantes de los conciertos. Esta no es la primera vez que PROFECO va contra Ticketmasters, y considerando que esta es la mayor organización de conciertos en el país, las regulaciones deben de ser mucho más severas en este caso.

Vía: Forbes