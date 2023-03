La primera temporada de The Last of Us tendrá formato Blu Ray

El domingo pasado al fin se terminó la primera temporada de The Last of Us, serie que recrea los acontecimientos en el videojuego de 2013 con algunos detalles que cambian por temas de ser un show televisivo. Y si bien los episodios ya están al alcance de una suscripción de HBO Max, hay gente que prefiere tenerlos en un formato más clásico.

Por esa misma razón, se confirma que esta primera oleada de capítulos tendrá su propio blu ray, con los nueve episodios en total, a eso se le pueden sumar posibles contenidos detrás de escenas y making off. De hecho, algunos usuarios ya pueden reservar en diferentes tiendas sus discos, los cuales tienen como día de lanzamiento el 17 de julio de este año.

Estará disponible en 4K UHD, Blu-ray y DVD, y también hay una edición exclusiva de 4K UHD Steelbook disponible. En cuanto a los precios, la versión 4K costará $50 USD, mientras que el Blu-ray costará $45 USD y el DVD $40 USD. De momento las preventas no están abiertas en Estados Unidos, pero será cuestión de tiempo para que se liberen.

Será una opción para quienes tengan problemas con el internet y no hayan podido ver el show mediante streaming en 4K, además el tener material extra es algo que siempre se agradece. Por su parte, el relanzamiento de The Last of Us Part I está a la vuelta de la esquina, llegará el próximo 28 de marzo a tiendas de PC como Steam o Epic Games.

Vía: IGN

Nota el editor: Los coleccionistas de la franquicia no van a perder el tiempo y seguro lo van a tener en su estantería, y claro, con una calidad bastante superior a la que puede ofrecer el streaming. Ojalá también se ponga a la venta en México, sería genial ver toda la serie ahora de corrido.