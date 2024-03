La ley de prohibición de TikTok en USA ha sido aprobada

Estas últimas semanas ha existido una controversia entre el gobierno de Estados Unidos y la plataforma de videos TikTok, pues han lanzado una propuesta de ley que busca sacar del país la aplicación al menos que la compañía opte por venderse a gigantes corporativos. Y después de poner a votación sobre si se quería aprobar el proyecto, todo parece indicar que las cosas van por el camino que la parte de América del norte quiere tomar hacia una red social que es de lo más inofensiva.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor sobre la supuesta ley. Pero no significa que la aplicación vaya a prohibirse, pues deberá pasar primero por el Senado. Eso sí, no se niega que se trata del primer paso importante. Si este aprueba el proyecto de ley y lo firma el presidente de la nación, Joe Biden, el propietario, ByteDance, tendrá cinco meses para hacer la venta ya mencionada, pero en caso de que no sea así, empresas como Apple tendrán prohibido poner la app en su tienda, al menos en su país.

La razón por la cual quieren prohibir TikTok, se debe al hecho de que es propiedad de una empresa china. Los legisladores de Estados Unidos han argumentado que el gobierno de esta región podría espiar a los ciudadanos a través de las leyes de inteligencia del país. Les preocupa que la red social pueda terminar resultando ser una amenaza para la seguridad nacional, motivo importante de preocupación para los políticos desde hace varios años, y el expresidente Donald Trump abogó por una prohibición desde 2020.

No está de más mencionar, que TikTok se ha opuesto ampliamente a la legislación, mencionando que esto tendrá un impacto negativo considerable en los derechos de libertad de expresión de millones de estadounidenses. La parte de la compra ha llamado la atención de algunos empresarios, incluso de Bobby Kotick, quien con su salida de Activision seguiría buscando manejar empresas de gran nombre, y esta red social de videos puede ser la opción para seguir generando millones al año.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Ahora falta algunos pasos más para que la aplicación sea totalmente prohibida en los Estados Unidos. Por fortuna, aquí no debería afectarnos porque se trata de un mercado diferente, y dudo mucho que se trate de una herramienta de espionaje por parte de China.