La historia del villano icónico de Silent Hill se habría inspirado de Corazón Valiente

Sin duda, uno de los villanos más icónicos del mundo de los videojuegos es Pyramid Head de Silent Hill. Personaje que tiene un trasfondo de lo más misterioso y por ende, muchos fanáticos le temieron desde el primer vistazo. Y ahora, se menciona que este habría surgido como una supuesta inspiración de la película Corazón Valiente, misma en la que sale Mel Gibson.

El director de arte de Silent Hill 2, Masahiro Ito, se dirigió recientemente a Twitter para compartir que la inspiración para el trasfondo de Pyramid Head como el verdugo, vendría directamente de esta película.

The inspiration for the background of Pyramid Head from SH2 as the executioner. From a film Braveheart. pic.twitter.com/B2GAbHAsuB

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) October 13, 2022