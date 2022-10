Revelan por qué Piccoro cambia de color en Dragon Ball Super: Super Hero

El mes pasado la película de Dragon Ball Super: Super Hero causó furor a nivel latinoamérica, ya que supone el regreso a la pantalla grande de la franquicia después de algunos años de espera. El resultado para muchos fue espectacular, dado que se le quita el protagonismo constante a Gokú y Vegeta para pasar a dos grandes personajes como Piccoro y Gohan.

Respecto a estos dos, durante la cinta el autor de la obra, Akira Toriyama, les dio una nueva transformación a cada uno de ellos, estas son las de Gohan en modo bestia y Piccoro en forma Orange. Para algunos fanáticos fue extraño ver al Namek tornarse de este color, y preguntarse por qué se llegó a tal decisión, afortunadamente existe una respuesta para todo.

Esto es lo que le comentó el creador de la franquicia a los medios:

Como no tiene pelo, no se lo puedo modificar para la transformación, así que lo hice más robusto y le puse el color naranja, para distinguirlo más de su forma base. Pese a esto, puede que sea complicado diferenciarlo de su forma normal. Quizás debería haberlo hecho más exagerado, pero personalmente me encanta que haya obtenido un poder capaz de rivalizar con Gokú y los demás. El nombre de Orange Piccoro es algo típico de Piccoro, pues no tiene muy buen gusto poniendo nombres, ¿verdad?

Recuerda que Dragon Ball Super: Super Hero aún sigue exhibiéndose en pocas salas de cine.

Vía: Fayer

Nota del editor: Sin duda esta película es un decente regreso para la franquicia, por lo que muchos esperamos que dentro de algunos meses se confirmen nuevos episodios para el anime, ya que en estos momentos los arcos del manga pintan muy emocionantes.