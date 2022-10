FIFA 23 filtra su modo del Mundial de Catar 2022

A pesar de que la crítica no ha sido muy bondadosa con FIFA 23, le ha estado yendo de forma aceptable en ventas, puesto que esta entrega significa el fin para la franquicia, al menos en la parte del nombre. De hecho, una de las razones de compra que más llamaron a los usuarios fue que a futuro llegará un modo de la Copa Mundial de Catar que se celebra en noviembre.

Mediante las redes sociales, se ha compartido que algunos jugadores ya lograron entrar a dicho modo de juego sin muchos inconvenientes, concretamente los que tienen una consola PlayStation 5. Muchos muestran las modalidades de juego y la de disputar partidos en Ultimate Team. Para entrar hay que accionar Actividades Multijugador de la consola, y poner la opción de la Copa del Mundo.

How to access FIFA 23 World Cup Mode on PS5 ✅🫡 pic.twitter.com/A0yRf9WXCr

— FUT Mentor (@FUTMentor) October 12, 2022