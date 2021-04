La cuarta y última temporada de Castlevania libera nuevo tráiler y confirma fecha de estreno

El día de ayer se reveló el primer póster de la cuarta temporada del anime de Castlevania. Ahora, hace unos minutos Netflix confirmó que esta serie regresará a su plataforma de streaming a mediados del próximo mes de mayo.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que la cuarta temporada de Castlevania, la cual también será la última, estará disponible en Netflix el próximo 13 de mayo de 2021.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021