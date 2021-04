Rumor: LEGO Super Luigi podría llegar más pronto de lo pensado

Como parte de la celebración por el 35 aniversario de Super Mario Bros., LEGO y Nintendo unieron fuerzas para crear una serie de figuras interactivas de nuestro plomero favorito. Lo interesante de este proyecto, es que además de todas las piezas y sets de colección, se creó un gigante LEGO de Mario el cual cuenta con una pantalla y funciona con un NFC. Ahora, después de una actualización de firmware a inicios de semana, un video de Mario llamando a su hermano, Luigi, ha llamado la atención de los fans.

De esta forma, los rumores sobre una figura NFC de Luigi, similar a la de su hermano, comenzaron a circular en la mañana del día de hoy. De igual forma, algunos fans no creen que esto se trate de una pieza interactiva, sino de un set dedicado a este personaje.

So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G

— Jay Phoenix (@AyliffeMakit) April 15, 2021