La cuarta temporada de My Hero Academia terminará con un gran misterio

El día de mañana, sábado 4 de abril 2020, se transmitirá el último episodio de la cuarta temporada de My Hero Academia vía Crunchyroll. Durante la edición más reciente de la Weekly Shonen Jump, se reveló una pequeña sinopsis de esta transmisión, y deja claro que este final podría terminar con un cliffhanger.

El último episodio se titula The Beginning, como el capítulo del manga, y nos presentará con el enfrentamiento entre el High-End Nomu y Endevor, con un poco de asistencia por parte de Hawks. Sin embargo, de acuerdo con la sinopsis, un enemigo sorpresa aparece al final de este enfrentamiento.

WSJ has a summary for this week's BNHA S4 finale "The Beginning":

While Hawks & Endeavor discuss a team up, a High End noumu crashes onto the scene! The High End noumu has several formidable quirks. As Endeavor struggles in this tiring battle, someone awaits him at the end…!! pic.twitter.com/PzrCOXV7zq

