La copia física de CoD Black Ops Cold War en Xbox One no mejorará en Series X

A diferencia de otros juegos confirmados para la actual y la siguiente generación, como Assassin’s Creed: Valhalla o Control Ultimate Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War funciona un poco diferente al momento de hablar de retrocompatibilidad. Aunque la edición cross-gen de este título te dará a acceso a las versiones de tu preferencia para la actual y la siguiente consola de Sony y Microsoft, siempre y cuando pagues $10 dólares más, cuando hablamos de la copia física de PS4 y Xbox One las cosas se complican un poco.

De acuerdo con Activision y Microsoft, quienes opten por la Edición Estándar física de Black Ops Cold War en Xbox One, no podrán optar por la mejora en Xbox Series X: “Los jugadores no tendrán la posibilidad de mejorar la Edición Estándar Física de Xbox One a la experiencia de Xbox Series X”. Si bien la retrocompatibilidad te permite disfrutar del título en la próxima consola, no podrás gozar del aumento técnico, algo que solo se consigue al comprar la versión de Xbox Series X en físico, donde sí se ofrece una copia para Xbox One.

Por otro lado, con Sony sucede el caso contrario. La copia física de PS4 sí te permite mejorar el juego en PS5, siempre y cuando pagues $10 dólares adicionales. Mientras que la edición física de PS5 no incluye una versión para la generación actual.

Sin embargo, estos problemas solo se encuentran presentes en las ediciones física, ya que las copias digitales no cuentan con estos inconvenientes. La versión estándar en la generación actual se podrá mejorar para PS5 y Xbox Series X a un costo extra, y con la cross-gen no tendrás ningún problema. Puedes conocer un poco más sobre las diferentes versiones de CoD: Black Ops Cold War aquí.De igual forma, tuvimos oportunidad de echarle un vistazo único a la campaña del juego y acá te contamos qué nos pareció.

Vía: Activision