Ben Affleck romperá un curioso récord de Batman con su aparición en The Flash

Una de las mayores sorpresas de las últimas semanas fue la confirmación de que Ben Affleck retomará el papel de Batman para la película de The Flash. Este anuncio no solo alegró a miles de fans, sino que posiciona a este actor para romper un récord bastante curioso.

Al aparecer en The Flash, Ben Affleck se convertirá en el actor con más actuaciones de Batman en la pantalla grande. Previamente Christian Bale contaba con este logro al protagonizar la trilogía de The Dark Knight. Por su cuenta, Affleck ha interpretado a Bruce Wayne en Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League y, próximamente, The Flash.

The Flash llegará a los cines el 2 de junio de 2022. Esta cinta tomará inspiración de la historia de Flashpoint, y explorará los diferentes multiversos de DC, incluso veremos a Michael Keaton retomar el papel de Batman para la película. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer adelanto de este largometraje. De igual forma, aquí puedes checar todos los anuncios del DC FanDome.

