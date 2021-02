¿Konami realmente pidió que borraran el video con el compositor de Silent Hill? La compañía responde

La semana pasada, el canal árabe de YouTube, Al Hub, publicó una entrevista con Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill y The Medium, en el cual parecía insinuar el posible regreso de Silent Hill a las nuevas consolas. Un día después, “alguien” pidió que esta entrevista fuera removida y evidentemente, todos sospecharon que fuera Konami, ¿pero realmente fueron ellos?

El portal de Videogames Chronicles se ha puesto en contacto con Konami, quienes aseguran que “ellos no fueron los responsables de haber removido la entrevista”. Como tal, Yamaoka no es un empleado de Konami, pero sus comentarios ciertamente insinuaban sobre el posible regreso de Silent Hill, así que tal vez la compañía japonesa no quería que la asociarán con la franquicia.

Ha habido muchas teorías que sugieren que Silent Hill regresará de una forma u otra, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de confirmación oficial. Varios insiders sugieren que Konami y Hideo Kojima estarían negociando para trabajar de manera conjunta en un nuevo título de la saga, aunque ya no se ha sabido nada al respecto.

Fuente: VGC