Retiran video donde el compositor de Silent Hill habla sobre su siguiente “esperado” proyecto

El día de ayer por la mañana, a través de su canal de YouTube, Al Hub publicó un video donde entrevistaba a Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill. Dentro de esta entrevista, Yamaoka dijo que ya trabajaba en un proyecto que “los fans llevaban esperando por mucho tiempo”, pero por razones que desconocemos, dicho video ya ha sido retirado.

Vía Twitter, Al Hub dijo lo siguiente:

Statement:

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

and stay tuned for the next interviews https://t.co/sMuGmf6NIT

— Al Hub – الهَب (@TheHubKW) February 5, 2021