Michelle Rodriguez y Justice Smith se unen a la nueva película de Dungeons & Dragons

Como seguramente sabes, Paramount está trabajando en una película basada en la IP de Dungeons & Dragons, la cual ha sumado dos nuevos actores el día de hoy. Michelle Rodriguez, mejor conocida por su papel en la saga de Rápidos y Furiosos, y Justice Smith, estrella de Detective Pikachu, ya forman parte de esta futura producción.

Según informa The Hollywood Reporter, Rodriguez y Smith se unirán a Chris Pine como los tres protagonistas del filme hasta ahora. La participación de Pine se reveló a finales de 2020, aunque so rol específico dentro de la cinta todavía no ha sido desglosado. Mismo caso para Rodriguez y Smith.

A estas alturas, se desconocen muchos detalles sobre la trama para Dungeons & Dragons. Jonathan Goldstein y John Francis Daley servirán como directores y escritores para el largometraje. Anteriormente, ambos trabajaron en Game Night y Spider-Man: Far From Home.

Via: ComicBook