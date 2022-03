Keanu Reeves interpretará a Batman

No ha pasado ni una semana desde que The Batman llegó a los cines, dándole así la oportunidad a todos los fans de este personaje de ver a Robert Pattinson en este papel, y DC ya anunció que Keanu Reeves ahora será el nuevo encargado de darle vida al Caballero de la Noche. Sin embargo, no estamos hablando de una versión live action, sino que el actor prestará su voz para la película animada de DC League of Super-Pets.

Recientemente, se estrenó el primer tráiler de DC League of Super-Pets, película que estará protagonizada por animales como Krypto the Super-Dog, interpretado por Dwayne “The Rock” Johnson, y Ace the Bat-Hound, a cargo de Kevin Hart. Fue aquí en donde se reveló que Reeves será el responsable de darle vida a Batman en este mundo animado.

DC League of Super-Pets llegará a los cines el próximo 18 de mayo de 2022. En la película, Krypto es el mejor amigo de Superman, interpretado por John Krasinski. Sin embargo, cuando este héroe es secuestrado junto a otros miembros de la Liga de la Justicia, el canino tendrá que unir fuerzas con otros animales poderosos para resolver este problema.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Batman aquí. De igual forma, se han filtrado las primeras imágenes de la tercera película de Ant-Man.

Nota del Editor:

Keanu Reeves ha sido uno de los actores más activos de los últimos años. Desde John Wick hasta The Matrix, y ahora DC League of Super-Pets. Será interesante ver cuál será el siguiente paso para el actor. Solo esperemos que su próximo proyecto no sea tan malo como la cuarta aventura de Neo.

Vía: Warner Bros.