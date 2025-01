Jugadores no terminan la campaña de Indiana Jones and The Great Circle

El año pasado finalmente se lanzó uno de los exclusivos más esperados para plataformas de Xbox, Indiana Jones and The Great Circle, juego que gustó bastante a los entusiastas de los títulos de aventura en primera con toques de shooter y acción que caracterizan a la franquicia. Y si bien acogió buenos comentarios por parte de la prensa, parece que no todos los jugadores están contentos con su duración en cuanto a número de horas.

A poco más de un mes del lanzamiento, los datos de logros en plataformas como Steam y consolas Microsoft reflejan que solo un 20% de los jugadores ha completado la historia principal. Este dato resulta llamativo, considerando que el título estuvo disponible desde el primer día en Game Pass, lo que amplió su alcance a una amplia base de usuarios. En contraste, el logro asociado al prólogo, “El ídolo dorado”, ha sido obtenido por más del 85% de los jugadores, indicando que muchos abandonaron el juego poco después de comenzar.

El juego desarrollado por MachineGames, promete una experiencia completa en aproximadamente 12 a 15 horas. Sin embargo, su baja tasa de finalización podría sugerir que los usuarios encuentran dificultades para mantener el interés a lo largo de la aventura. Este fenómeno es más evidente al comparar logros intermedios y finales, como “Santuario de los guardianes”, cuya obtención no alcanza ni al 50% de los jugadores.

La situación contrasta con otros títulos de 2024, que, incluso siendo más extensos o complejos, presentan mejores estadísticas de logro. Aunque es común que muchos jugadores no terminen las campañas principales de los juegos, el caso de Indiana Jones and the Grand Circle destaca debido a su corta duración y su enfoque accesible. Este comportamiento ha llevado a especulaciones sobre posibles problemas relacionados con el diseño, y que no habría terminado de convencer a todos los fans.

A pesar de estos datos, el carismático arqueólogo sigue generando interés entre los fanáticos del género y aquellos suscritos a Game Pass, quienes aún tienen tiempo para aventurarse en esta historia cargada de acción y exploración. Solo el tiempo dirá si el título logra mantener su relevancia y atraer a más jugadores hacia su desenlace. No olvidemos que también llegará a PS5, por lo que tiene oportunidad de retomar público.

Vía: SC