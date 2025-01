Esta semana se llevará a cabo un nuevo Developers_Direct por parte de Xbox. En el evento tendremos nueva información sobre Clair Obscur: Expedition 33, South of Midnight y DOOM: The Dark Ages. Aunque por el momento no hay información clara respecto a lo que veremos sobre estos títulos, un nuevo rumor indica que conoceremos la fecha de lanzamiento del siguiente trabajo de id Software.

Recientemente, los fans descubrieron que Gamekult, un sitio de noticias francés, publicó una nota señalando que DOOM: The Dark Ages estaría disponible el próximo 15 de mayo de 2025. Esta información ha sido eliminada del sitio, algo que ha levantado la sospecha de más de una persona. Por su parte, Xbox o id Software no han confirmado o desmentido este rumor.

Muchos esperan que Clair Obscur: Expedition 33 y South of Midnight estén disponibles durante la primera mitad de este año, por lo que el Developers_Direct sería la fecha perfecta para que se den a conocer las fechas de lanzamiento para estos tres títulos. A la par, el evento tiene una sorpresa para nosotros, aunque por el momento no hay información clara que proporcione datos específicos sobre este anuncio adicional.

En caso de que la información de Gamekult sea acertada, DOOM: The Dark Ages llegaría a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, el próximo 15 de mayo de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Developers_Direct de esta semana aquí. De igual forma, estos son los nuevos juegos para Game Pass.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar DOOM: The Dark Ages. Las últimas dos entregas han sido fenomenales, y como alguien que no es un gran fan de los FPS, el trabajo de id Software seguramente será uno de mis títulos favoritos del año. Solo nos queda esperar para ver si el rumor es cierto o no.

Vía: RestEra